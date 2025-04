München - Eine Woche nach ihrem schweren Unfall an der bekannten Eisbachwelle in München ist eine Surferin gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Die 33-Jährige war in der vergangenen Woche in dem reißenden Bach im Englischen Garten verunglückt. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über den Tod berichtet. Die Frau starb laut Polizei am gestrigen Abend.