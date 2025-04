München (dpa/lby) - Zwei Wochen nach dem am Ende tödlichen Surf-Unfall am Münchner Eisbach wird am Mittwoch zur Untersuchung der Unglücksursache das Wasser abgesenkt. Die Polizei will das Bachbett in Augenschein nehmen. Neben Beamten der Verkehrspolizei sollen auch Taucher dabei sein.