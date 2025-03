Kastl (dpa/lby) - Gegen einen Mann aus Amberg ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung, weil er in das Mauerwerk einer historischen Bahnbrücke mehrere Sicherungen zum Klettern gebohrt hat. Der 65-Jährige habe sich mit mehreren Seilen an dem mehr als 100 Jahre alten Viadukt festgemacht und die Sicherungen gebohrt, teilte die Polizei in Amberg mit.