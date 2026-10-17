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Freizeitsport Bis 100 Kilometer: 1.400 Läufer gehen in Oybin an den Start

Durch die Sandsteinfelsen im Zittauer Gebirge führt der «O-See Ultra Trail». Hunderte Läufer haben sich angemeldet. Auch Europameisterschaften stehen auf dem Programm.

Freizeitsport: Bis 100 Kilometer: 1.400 Läufer gehen in Oybin an den Start
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Die Strecken des "O-See Ultra Trail" führen an den Sandsteinfelsen im Zittauer Gebirge vorbei. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Oybin (dpa/sn) - Im Dreiländereck von Sachsen mit Tschechien und Polen treten am Wochenende etwa 1.400 Läufer zu einem besonderen Wettbewerb an. Statt über Asphaltstraßen geht es bei dem "O-See Ultra Trail" mitten durch den Naturpark Zittauer Gebirge. Weil über die beiden Distanzen 25 Kilometer und 50 Kilometer in diesem Jahr auch die Europameisterschaften ausgetragen werden, war das Interesse besonders groß, wie Marc Plüschke vom Verein O-See Sport erzählt. Sportler aus 21 Nationen hätten sich angemeldet.

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Route über 100 Kilometer und Läufer im Duo mit Hunden

Auf dem Programm stehen die drei weiteren Langdistanzen 16 Kilometer, 75 Kilometer und 100 Kilometer sowie mehrere kürzere Läufe, die auch Kindern und Jugendlichen offen stehen. Ein besonderes Highlight steht am Sonntag an. Dann messen sich Läufer im Duo mit ihren Hunden entweder über 3 Kilometer oder 6,5 Kilometer. Die Idee für diesen ungewöhnlichen Wettbewerb hatten Mitglieder des Vereins, inzwischen gehört er in Oybin fest zum Programm.

Laufveranstaltung 2019 ins Leben gerufen

Den O-See-Ultratrail mit Start- und Endziel Oybin richtet der Verein seit 2019 aus. Die Strecken führen durch die Sandsteinfelsen im Zittauer Gebirge und überwinden bis zu 3.450 Höhenmeter. Die Distanz von 100 Kilometern ist nach dem Auftakt 2025 zum zweiten Mal Teil des Events im kleinsten Mittelgebirge Deutschlands. In diesem Jahr haben sich dafür 75 Teilnehmer angemeldet.