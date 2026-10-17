Oybin (dpa/sn) - Im Dreiländereck von Sachsen mit Tschechien und Polen treten am Wochenende etwa 1.400 Läufer zu einem besonderen Wettbewerb an. Statt über Asphaltstraßen geht es bei dem "O-See Ultra Trail" mitten durch den Naturpark Zittauer Gebirge. Weil über die beiden Distanzen 25 Kilometer und 50 Kilometer in diesem Jahr auch die Europameisterschaften ausgetragen werden, war das Interesse besonders groß, wie Marc Plüschke vom Verein O-See Sport erzählt. Sportler aus 21 Nationen hätten sich angemeldet.