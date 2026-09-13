Auch die Jubiläumsnächte an den Samstagen der sächsischen Schulferien sowie die Schulstartparty mit verlängerten Öffnungszeiten bis 22.00 Uhr wurden demnach von den Gästen sehr gut angenommen.

Das Wetter sei zwar teilweise sehr warm bis heiß gewesen, einen hitzebedingten Rückgang der Besucherzahlen habe man aber nicht festgestellt. "Unsere Lage im Naturschutzgebiet mit zahlreichen schattigen Bereichen bietet unseren Gästen auch an heißen Tagen viele Möglichkeiten, sich im Grünen aufzuhalten und der direkten Sonne zu entgehen."

In den Herbstferien locken die Plohner Geistertage, die jedes Jahr ein beliebtes Ziel für Familien sind. Besonders stark nachgefragt sind zudem die Halloweenpartys an vier Samstagen im Oktober.

Freizeitpark Belantis Leipzig

Lediglich beim Freizeitpark Belantis bei Leipzig bleiben die Besucherzahlen im Vergleich hinter den Erwartungen zurück und bewegten sich auf dem Vorjahresniveau. "Besonders mit Hinblick auf die Eröffnung der neuen Themenwelt "Idefix' Abenteuerland" hätten wir uns einen Besucherzuwachs gewünscht", sagte eine Sprecherin.

Ein Grund war demnach das Wetter. Der Sommer sei geprägt gewesen von vielen zu heißen Tagen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad oder von Regentagen. "Das optimale Freizeitparkwetter mit 25 Grad und Sonnenschein war leider sehr selten auf dem Radar."

Im Herbst startet Halloween vom 21. Oktober bis 1. November jeweils Mittwoch bis Sonntag. Erstmals gibt es unterschiedliche Gruselintensität: Von 11.00 bis 16.00 Uhr laden die Spooky Days kleine Monster ab vier Jahren und alle, die es lieber schaurig-schön statt gruselig mögen, zu einer familienfreundlichen Halloween-Atmosphäre ein. Drei Halloween-Labyrinthe sorgen für Staunen statt Schrecken - darunter ein komplett neues Labyrinth.

Von 16.30 bis 21.00 Uhr wird es dann düsterer: Die Horror Nights öffnen fünf Horror-Labyrinthe für Gäste ab 12 beziehungsweise 16 Jahren. Ganz neu dabei sind "Sporen des Bösen" sowie ein weiteres Labyrinth, dessen Name noch geheim bleibt. Ergänzt wird das Programm durch Gruselgestalten entlang der Wege sowie besondere Gruselelemente und Shows, allen voran am Alten Markt.