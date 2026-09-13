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Freizeitparks Sachsens Freizeitparks: Mehr Besucher, aber nicht überall

Von André Jahnke,

Neue Attraktionen und Events locken mehr Besucher in Sachsens Freizeitparks. Warum nicht alle Parks von der Sommersaison gleichermaßen profitierten.

Leipzig (dpa/sn) - Viel Sonne, wenig Regen und zahlreiche neue Attraktionen: Die meisten sächsischen Freizeitparks haben eine positive Bilanz zur Sommersaison gezogen. Die Besucherzahlen zogen spürbar mit der Eröffnung der neuen Fahrgeschäfte an, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Nur ein Park blieb hinter den eigenen Erwartungen zurück.

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Sonnenland-Freizeitpark in Lichtenau bei Chemnitz

Allein in den sechswöchigen Sommerferien seien 24 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher gezählt worden als in den beiden Vorjahren. "Damit sind wir sehr zufrieden und haben unser Ziel erreicht, mit den großen Neuinvestitionen wie Erlebnispyramide und Skywalk mehr Besucher zu erreichen", sagte eine Sprecherin.

In dem Freizeitpark konnten die Gäste eine 60 Meter hohe Erlebnis-Pyramide besteigen. In diesem Jahr kam der "Skywalk" hinzu, der von der Aussichtsplattform zum benachbarten Rutschenturm führt. Die Investitionen wurden auf etwa 2,5 Millionen Euro beziffert.

Das Wetter habe im Vergleich zum eher verregneten vergangenen Sommer dieses Mal auch mitgespielt. Es habe zwar auch ein paar heißere Tage gegeben, erläuterte die Sprecherin. "Aber die gibt es im Sommer immer und unsere Investitionen in Attraktionen zum Abkühlen haben geholfen, auch dafür ein schönes Angebot zu schaffen."

In dem Park hofft man zudem auf einen tollen Herbst. Am 31. Oktober lockt ein gruselfreies Halloween mit Kürbisschnitzen und beleuchteten Attraktionen am frühen Abend in einen magisch leuchtenden Park. Am 13. November startet die vierte Wintersaison mit einer Reise durch Europa. Es gibt leuchtende Skulpturen rund um das Thema Europa zu entdecken, Laser-Shows zu bestaunen und winterliche Attraktionen sowie die Tiere im Wildpark und die Indoorspielwelt zu erleben.

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Äußerst zufrieden waren auch die Betreiber von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. "Seit der Eröffnung der Familienachterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" Anfang Juli sind die Besucherzahlen rasant gestiegen", sagte Gründer und Geschäftsführer Robert Dahl auf Anfrage. Bisher wurden mehr als 1,1 Millionen Gäste begrüßt.

Die Achterbahn ist für Kinder, Eltern und Großeltern konzipiert. Statt extremer Geschwindigkeit steht der Spaß beim Fahren im Vordergrund. Zur Eröffnung der neuen Attraktion war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in einem der Erdbeerkörbchen mitgefahren.

Zudem ist den Angaben zufolge das Karls Bande Hotel immer beliebter und trägt zu den gestiegenen Gästezahlen bei. In dem Themenhotel tauchen die Besucher in eine Welt aus den Trickfilmen und Hörspielen von Karls Bande ein.

Am 17. und 18. Oktober wird das Erlebnis-Dorf zum zweiten Mal von 17.00 bis 22.00 Uhr zum schaurig-schönen Grusel-Schauplatz. Die Gäste können sich auf Feuerkunst und Artistik freuen. Zudem tümmeln sich in dem Park märchenhaften Hexen, Zauberer und Zombies im Maislabyrinth.

Freizeitpark Plohn im Vogtland

Im Freizeitpark Plohn im Vogtland lagen die Besucherzahlen zunächst hinter den Erwartungen. "Viele Gäste haben offenbar zunächst die Reaktionen und ersten Erfahrungen mit der neuen Attraktion, der neuen Wasser-Achterbahn "Dønnervind" abgewartet", sagte eine Sprecherin. Mit Blick auf die Sommerferien im Juli und August sei man dagegen sehr zufrieden. "Unsere Erwartungen wurden in diesem Zeitraum vollumfänglich erfüllt."

Auch die Jubiläumsnächte an den Samstagen der sächsischen Schulferien sowie die Schulstartparty mit verlängerten Öffnungszeiten bis 22.00 Uhr wurden demnach von den Gästen sehr gut angenommen.

Das Wetter sei zwar teilweise sehr warm bis heiß gewesen, einen hitzebedingten Rückgang der Besucherzahlen habe man aber nicht festgestellt. "Unsere Lage im Naturschutzgebiet mit zahlreichen schattigen Bereichen bietet unseren Gästen auch an heißen Tagen viele Möglichkeiten, sich im Grünen aufzuhalten und der direkten Sonne zu entgehen."

In den Herbstferien locken die Plohner Geistertage, die jedes Jahr ein beliebtes Ziel für Familien sind. Besonders stark nachgefragt sind zudem die Halloweenpartys an vier Samstagen im Oktober.

Freizeitpark Belantis Leipzig

Lediglich beim Freizeitpark Belantis bei Leipzig bleiben die Besucherzahlen im Vergleich hinter den Erwartungen zurück und bewegten sich auf dem Vorjahresniveau. "Besonders mit Hinblick auf die Eröffnung der neuen Themenwelt "Idefix' Abenteuerland" hätten wir uns einen Besucherzuwachs gewünscht", sagte eine Sprecherin.

Ein Grund war demnach das Wetter. Der Sommer sei geprägt gewesen von vielen zu heißen Tagen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad oder von Regentagen. "Das optimale Freizeitparkwetter mit 25 Grad und Sonnenschein war leider sehr selten auf dem Radar."

Im Herbst startet Halloween vom 21. Oktober bis 1. November jeweils Mittwoch bis Sonntag. Erstmals gibt es unterschiedliche Gruselintensität: Von 11.00 bis 16.00 Uhr laden die Spooky Days kleine Monster ab vier Jahren und alle, die es lieber schaurig-schön statt gruselig mögen, zu einer familienfreundlichen Halloween-Atmosphäre ein. Drei Halloween-Labyrinthe sorgen für Staunen statt Schrecken - darunter ein komplett neues Labyrinth.

Von 16.30 bis 21.00 Uhr wird es dann düsterer: Die Horror Nights öffnen fünf Horror-Labyrinthe für Gäste ab 12 beziehungsweise 16 Jahren. Ganz neu dabei sind "Sporen des Bösen" sowie ein weiteres Labyrinth, dessen Name noch geheim bleibt. Ergänzt wird das Programm durch Gruselgestalten entlang der Wege sowie besondere Gruselelemente und Shows, allen voran am Alten Markt.