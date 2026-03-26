An diesem Wochenende ist in Eging am See Saisonstart mit einem Tanzabend in historischen Kostümen, mit Trappern, Live-Musik und Eröffnungsparade. Das ganze Jahr über sind Angebote wie Line-Dance-Kurse, Country-Rock-Konzerte, ein US-Car-Treffen (13.-16. Mai) und Karl-May-Schauspiel (20./21. Juni) geplant.

Reisbach

Der Bayern-Park im niederbayerischen Reisbach hat Fahrgeschäfte für alle Altersstufen zu bieten. Nervenkitzel bietet für Kinder ab zehn Jahren sowie Erwachsene der insgesamt 109 Meter hohe Freifallturm, von dem man bei klarem Wetter auch die Alpenkette bewundern kann. Aus rund 93 Metern geht es in zweieinhalb Sekunden Richtung Boden – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 113 Kilometern pro Stunde.

Zumindest in Gedanken noch weiter nach oben geht es in dem Freizeitpark am 8. und 9. August. Dann steht das "Sternenkrieger- & Fantasy-Treffen" auf dem Programm, bei dem wieder Weltraum-Krieger, Piraten, Prinzessinnen und Superhelden aus Hollywood-Produktionen erwartet werden. Saisonstart ist in dem Park ebenfalls an diesem Samstag.

Geiselgasteig bei München

Kinofans kommen in Bayern traditionell in der Bavaria Filmstadt vor den Toren Münchens auf ihre Kosten. Klassisches Exponat dort ist ein U-Boot-Modell aus dem Streifen "Das Boot". Zu sehen sind zudem Kulissen aus "Das Kanu des Manitu" oder ein Klassenzimmer aus der Erfolgskomödie "Fack ju Göhte". Am 14. Juni steht dann beim "Dog Day" des Menschen bester Freund im Mittelpunkt. Es gibt ein spezielles Programm um und mit Vierbeinern – und wer mit Hund kommt, bekommt einen Rabatt beim Eintritt.

Zirndorf

In Mittelfranken ist der Playmobil-Funpark mit den bekannten Plastikfiguren bereits geöffnet. An den Ostertagen (3. bis 6. April) ist in dem Park eine Ostereier-Rallye geplant. Der Osterhase werde dann "geheime Hinweis-Eier" verstecken, kündigen die Betreiber an. "Wer sie findet, kann tolle Preise gewinnen."

Die Themenwelten des Parks in Zirndorf bei Fürth orientieren sich teilweise an den typischen Playmobil-Spielzeugen wie Ritterburg, Piratenschiff und Polizeistation. Im vergangenen Jahr wurde ein Spielbereich im Stil einer Baustelle mit Steinbruch neu eröffnet.

Geiselwind

Das Freizeit-Land im unterfränkischen Geiselwind ist eine Kombination aus Tierpark und Erlebnispark, dort geht es ebenfalls am Wochenende los. Der Park verspricht für 2026 mehrere Neuheiten, "die für Nervenkitzel, Spaß und nasse Momente sorgen". Darunter ist die neue Achterbahn "Wilde Hilde", nach Angaben der Betreiber "das verrückteste Huhn Deutschlands". Wann genau die erste Fahrt der neuen Bahn mit Bauernhof-Motto stattfindet, ist bis jetzt nicht bekannt.

Auch ein überdachter Dino-Park, eine Bootsfahrt durch einen künstlichen Dschungel und ein Fahrgeschäft, das Kinder ab 90 Zentimeter Größe durch die Luft wirbelt, sollen in dieser Saison zu den Attraktionen dazukommen.