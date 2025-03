Freizeitpark Ursache für Brand im "Freizeit-Land Geiselwind" noch unklar

Das Feuer war am frühen Montagmorgen im "Freizeit-Land Geiselwind" an der Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg ausgebrochen und hatte mehrere Gebäude - darunter ein Restaurant und ein Kiosk - und Fahrzeuge zerstört. Spezialisten der Kriminalpolizei hatten den Brandort bereits am Montag ein erstes Mal untersucht, wie der Sprecher sagte. Der Brandort bleibe zunächst abgesperrt, bis die Ermittlungen beendet seien.