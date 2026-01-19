Nicht nur, dass die Merkerser Freizeitfußballer mit ihrem diesjährigen „Kicken für den guten Zweck“ eine Veranstaltung abzogen, die bei Aktiven und Gästen eine perfekte Resonanz fand. Beim anschließenden Kassensturz stellte sich heraus: Der anvisierte Erlös war dank der Startgelder, der Sponsorenbeiträge und des Umsatzes deutlich, nämlich etwa um die Hälfte, überboten worden. Neben den Gastgebern freute das vor allem die diesmal ausgewählten Empfänger, die am Samstag gleich neben der Sporthalle in die Merkerser Kita „Kleine Wiese“ eingeladen waren: das ambulante Hospizzentrum Bad Salzungen-Rhön und die kommunalen Kindergärten der Krayenberggemeinde in Dorndorf, Kieselbach und Merkers mit ihren Fördervereinen.