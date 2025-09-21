Die Idee gibt es schon lange: Spielzeugstadt, das soll sich nicht nur in einem Museum zeigen und im Verweis auf eine einstmals glänzende Industrie. Die Spielzeugstadt muss auch Kinder etwas bieten, hier und heute. Darüber waren sich Stadtführung und Stadtrat schon vor Jahrzehnten einig. Doch erst jetzt, unterstützt mit viel Fördergeld und mit neuen Ideen, ist dieses Anliegen Realität geworden. Stadtsprecherin Cindy Heinkel und Wirtschaftsförderer Marco Kuhnt zeigten der Redaktion die Orte, welche in Sonneberg die Kinder von Computer und Fernseher weglocken. Gutes Schuhwerk ist gefragt, denn es sind eine ganze Menge, aufgereiht wie an einer Perlenkette vom Stadion über die Bahnhofstraße bis ans Spielzeugmuseum.