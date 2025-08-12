Freizeit: Wetterumschwung stoppt Badespaß - Warnungen vor Blaualgen

Leipzig - Die schnell gestiegenen Temperaturen sorgen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch für schlechte Badewasserqualität. So seien etwa der Deetzer Teich und der Muldestausee von Blaualgen befallen, teilte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit. Aufs Baden solle verzichtet werden. Das Landratsamt Saale-Orla-Kreis warnt derzeit vor dem Baden im Bleilochstausee bei Schleiz. Auch dort wird ein Blaualgenbefall vermutet.