Freizeit Wenn Bierbrauer oder Prinzessin die Stadt zeigen

Nicht überall gleiche Nachfrage

"Ostthüringen wird oft nicht wahrgenommen, obwohl unsere Stadt sehr viel zu bieten hat", erklärt etwa Karin Schumann, Gästeführerin in Gera. Dort vermittelt auch Uli Braumann etwa kostümiert als Bierbrauer Touristen unter anderem bei Touren durch die früheren Bierlagerstätten im Untergrund Wissen und Anekdoten über die Otto-Dix-Stadt.

In den meisten Kommunen seien die klassischen Stadtführungen am beliebtesten, heißt es weitgehend übereinstimmend. Doch es gibt auch viel Ungewöhnliches: In Gotha lassen sich im Rahmen einer Führung Orte wie der alte Fischkeller unter dem Hauptmarkt besuchen, die normalerweise nicht zugänglich sind. In Eisenach können Gäste den "Stimmen des Friedhofs" nachspüren und so nicht nur etwa über die Stadtgeschichte, sondern auch über Begräbnisrituale erfahren.

Friedhof, giftige Kräuter und andere Spezial-Themen

Im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale kann eine – mit Augenzwinkern benannte – "Wanderung für werdende Witwen" gebucht werden, bei der ein Apotheker giftige Wald- und Wiesenpflanzen vorstellt. High-Tech gibt es etwa auf dem Erfurter Petersberg, wo Gäste mit einer 360-Grad-Brille auf der Zitadelle herumgeführt werden und an neun Stationen Einblicke in den früheren klösterlichen Alltag dort erleben können.