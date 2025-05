Spezielle Schilder und Kontrollgruppe

Der ADAC Nordbayern stellte in Aufseß (Landkreis Bayreuth) in der Fränkischen Schweiz spezielle Schilder und elektronische Lärmdisplays vor, die an beliebten Ausflugsstrecken montiert werden sollen. Auf ihnen sind Botschaften wie "Leise fahren. Lärm ersparen!" und "Respekt zeigen. Leise fahren!" zu lesen. Diese Initiative sei ein wichtiger Schritt zu mehr Lärmschutz, sagte Herrmann laut Mitteilung.