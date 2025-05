Für das steigende Interesse von Frauen sieht Herrmann mehrere Gründe. "Während der Corona-Krise wurde die Natur in der Heimat wiederentdeckt und bewusster erlebt. Dieser Trend hält nach wie vor an." Zudem hätten sich während der Pandemie viele mit Hunden und Jagdhunderassen intensiver befasst und seien über die vierbeinigen Helfer zur Jagd gekommen. Das habe auch zu einer wachsenden Bereitschaft geführt, sich der Jägerprüfung zu stellen, sagte Herrmann. Allein im vergangenen Jahr hätten in Thüringen 54 Frauen den Weg zur Jagd gefunden.