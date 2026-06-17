Freizeit: Vandalismus und Wildcampen an Allgäuer Bergsee

Oberstdorf (dpa/lby) - Nach einem erneuten Fall von Vandalismus in den Allgäuer Bergen will die Polizei dort in den kommenden Wochen verstärkt Naturschutzkontrollen durchführen. Am Dienstag sei der Aufbruch einer Berghütte nahe dem Gaisalpsee oberhalb von Oberstdorf gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Beamte und Polizeibergführer hätten daraufhin in dem Gebiet sechs Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren gestellt.