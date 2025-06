In Bayern bescheinigten die Fachleute zudem zwei Seen im Landkreis Aschaffenburg lediglich ausreichende Wasserqualität: dem Mainparksee bei Mainaschaff und dem Meerhofsee in Alzenau. Letzterer zeigt aber auch, wie unterschiedlich die Wasserqualität innerhalb eines Sees ausfallen kann. An einer zweiten Messstelle war das Ergebnis ausgezeichnet und an einer dritten Stelle gut.