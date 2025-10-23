Freizeit-Tipps: Großer Comedy-Herbst im Landkreis Sonneberg

Der Herbst im Landkreis Sonneberg wird in diesem Jahr alles andere als trist – er wird komisch, pointiert und ausgesprochen unterhaltsam.
Nach der Werbung weiterlesen
Den Auftakt macht am Samstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Sonneberg das renommierte Kabarett-Theater „Die Herkuleskeule“ aus Dresden. Mit ihrem Programm „Generation XY ungelöst“ präsentieren die Künstler ein rasantes, junges Kabarett über einen uralten Konflikt: Jung gegen Alt, Alt gegen Jung.
Mit spitzer Zunge, viel Tempo und einem Augenzwinkern zeigen sie, dass zwischen den Generationen nicht nur Gräben, sondern auch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten bestehen. Der Abend verspricht intelligente Unterhaltung und fein beobachteten Humor. Die Karten sind im Vorverkauf für 26 Euro erhältlich.
Nur eine Woche später, am Samstag, 1. November, geht es um 19.30 Uhr im Autohaus Altermann in Neuhaus am Rennweg weiter mit dem beliebten obenauf Comedy-Mix, moderiert von Jonas Greiner. Der aus Lauscha stammende Comedian und Kabarettist hat sich wieder drei hochkarätige Gäste eingeladen: Alice Köfer, Marvin Spencer und Nils Heinrich.
Gemeinsam sorgen sie für einen Abend voller Humor, Satire und Musik im besonderen Ambiente zwischen Scheinwerfern und Karosserie. Seit 2019 ist die Veranstaltung ein Publikumsmagnet und längst ein fester Bestandteil des regionalen Veranstaltungskalenders.
Unterstützt wird der Abend erneut von der Sparkasse Sonneberg, die die Einnahmen aus dem Ticketverkauf am Ende an drei Vereine aus der Region verlost – ein Format, das Lachen und soziales Engagement auf ideale Weise verbindet. Die Eintrittskarten sind direkt im Autohaus Altermann für 15 Euro erhältlich.
Den Abschluss bildet am Samstag, 22. November, um 19 Uhr erneut im Gesellschaftshaus Sonneberg die brillante Kabarettistin Simone Solga mit ihrem aktuellen Programm „Sie kennen mich“. Deutschlands wohl bissigste politische Humoristin rechnet mit den Zuständen im Land ab – mit Inkompetenz, Größenwahn und Doppelmoral in der Politik.
Mit der ihr eigenen Mischung aus Scharfsinn, Witz und Unverschämtheit nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Dabei gelingt es ihr, selbst die bittersten Wahrheiten in hemmungslos fröhliche Unterhaltung zu verwandeln. Das Ergebnis ist ein Abend, der weh tut – aber nur vor Lachen. Der Vorverkaufspreis liegt bei 21,50 Euro.