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  6. Freizeit-Tipp

Freizeit-Tipp Der Schulhof ist der Schauplatz

Feuerschalen-Heimeligkeit und Fußball-Freude sind im Juni beim Sonnenwend-Fest der Köppelsdorfer Feuerwehr geboten.

Freizeit-Tipp
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In den vergangenen Jahren zog es die Sonneberger stets in Scharen zum Fest in der Flutmulde. Heuer hat das Beisammensein eine neue Örtlichkeit. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Für Samstag, 20. Juni, lädt der Feuerwehrverein Köppelsdorf zur traditionellen Sonnenwendfeier ein. Nachdem die beliebte Veranstaltung in den vergangenen Jahren stets in der Flutmulde stattfand, wird das Fest aufgrund der aktuellen Baustellensituation heuer auf den Schulhof in Köppelsdorf verlegt. Ein Sonnenwendfeuer lässt sich dort freilich nicht entzünden. Die Besucher dürfen sich dennoch ab 18 Uhr auf einen stimmungsvollen Abend freuen. In gemütlicher Atmosphäre sorgen Feuerschalen, Musik sowie ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und kühlen Getränken für beste Unterhaltung und geselliges Beisammensein, heißt es in der Vorankündigung, übermittelt von Silvia Ziegenfelder vom Feuerwehrverein. Zur späteren Stunde ist zudem ein Public Viewing des WM-Spiels Deutschlands gegen die Elfenbeinküste geboten. Der Anpfiff in Toronto ist um 22 Uhr. In Köppelsdorf kann man live dabei sein.

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Der Verein freut sich auf zahlreiche Gäste. Das Fest in Köppelsdorf gilt seit jeher als beliebter Treff für Jung und Alt und soll auch am neuen Veranstaltungsort seine besondere Atmosphäre behalten. Plan für die Zukunft ist, das Fest in der Nähe des neuen Gerätehauses zu etablieren.