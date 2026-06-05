Freizeit-Tipp

Für Samstag, 20. Juni, lädt der Feuerwehrverein Köppelsdorf zur traditionellen Sonnenwendfeier ein. Nachdem die beliebte Veranstaltung in den vergangenen Jahren stets in der Flutmulde stattfand, wird das Fest aufgrund der aktuellen Baustellensituation heuer auf den Schulhof in Köppelsdorf verlegt. Ein Sonnenwendfeuer lässt sich dort freilich nicht entzünden. Die Besucher dürfen sich dennoch ab 18 Uhr auf einen stimmungsvollen Abend freuen. In gemütlicher Atmosphäre sorgen Feuerschalen, Musik sowie ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und kühlen Getränken für beste Unterhaltung und geselliges Beisammensein, heißt es in der Vorankündigung, übermittelt von Silvia Ziegenfelder vom Feuerwehrverein. Zur späteren Stunde ist zudem ein Public Viewing des WM-Spiels Deutschlands gegen die Elfenbeinküste geboten. Der Anpfiff in Toronto ist um 22 Uhr. In Köppelsdorf kann man live dabei sein.