Freizeit-Tipp: Vorzeigewürdiges aus Glasbläser- und Spielzeugstadt

Am letzten Juniwochenende rückt in Thüringen wieder die Baukultur in den Fokus: Zum Tag der Architektur am 27. und 28. Juni laden Architekten gemeinsam mit ihren Bauherrschaften zur Besichtigung von 53 zeitgenössischen Bauwerken ein.
Sonneberg und Lauscha mischen am Wochenende mit beim Tag der Architektur. Zur begehbaren Glaskugel und zum Jugendareal im Stadion gibt’s dabei Infos aus erster Hand.
Am letzten Juniwochenende rückt in Thüringen wieder die Baukultur in den Fokus: Zum Tag der Architektur am 27. und 28. Juni laden Architekten gemeinsam mit ihren Bauherrschaften zur Besichtigung von 53 zeitgenössischen Bauwerken ein.
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Wie die Thüringer Architektenkammer mitteilt, haben Interessierte in 31 Städten und Gemeinden die Gelegenheit, neu entstandene oder umgebaute Gebäude, maßgeschneiderte Innenräume sowie einladende Freianlagen zu entdecken.
Wer möchte, kann dabei nicht nur schauen, sondern auch nachfragen: Architekten führen selbst durch viele der Gebäude und erläutern Planung, Ideen und Herausforderungen aus erster Hand. So wird Architektur greifbar – und verständlich.
Nach Angaben der Architektenkammer Thüringen soll die Veranstaltung vor allem zeigen, welchen Einfluss gute Planung auf den Alltag hat. Der Tag der Architektur zeige, welchen Beitrag gute Planung für unsere Lebensqualität leisten kann. „Wer die Projekte besucht, erlebt Architektur nicht abstrakt, sondern im direkten Austausch mit den Menschen, die sie entworfen und realisiert haben“, erklärt Ines Jauck, Präsidentin der Architektenkammer Thüringen.
Zu den 53 Bauprojekten in 31 Orten zählen auch zwei im Landkreis Sonneberg. So finden am Samstag, 27. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr an der „Begehbaren Kugel“ an der Lauschaer Ortsdurchfahrt, unweit des Hüttenplatzes, kostenlose Führungen statt.
Eine Anmeldung hierfür braucht es nicht. Durchgeführt werden diese durch Herrn Heß vom Architektur- und Ingenieurbüro Lehrmann & Partner GbR, dem Planer des Objektes aus dem Projekt Weihnachtsland am Rennsteig. Die stilisierte weinrote Kugel markiert die Anfänge einer langen, erfolgreichen Tradition, die regionale Glasbläserkunst und Weihnachtsbräuche vereint. Der Kostenpunkt der Giga-Kugel war im Januar 2022 mit rund 560.000 Euro beziffert worden.
Ein weiteres Ziel aus Anlass des Tags der Architekturen ist in Sonneberg das Stadion mit dem neugestalteten Jugend- und Freizeitareal. Das modernisierte Stadion war dabei durch Jugend- und Freizeitbereiche für Baukosten in Höhe von rund 2,65 Millionen Euro ergänzt worden.
Die Anlage bietet seit ihrer Freigabe im Herbst 2025 unter anderem Wettkampfflächen, Fußballplatz, Beachvolleyball- und Tennisfeld und deckt Schul-, Vereins- und Freizeitsport ab. Ein Multifunktionsgebäude mit Kletteranlage, Gastronomie und Parkplatz ergänzt die barrierefreie Gesamtanlage. Für an einer Führung Interessierte lautet jeweils am Samstag und Sonntag der Treffpunkt aufs Haupttor am Eingang zum Stadiongelände um 13 Uhr.
Alle weiteren Bauprojekte und das ganze Programm zum Tag der Architektur finden Interessierte auf der Webseite der Thüringer Architektenkammer.