Freizeit-Tipp: Vorzeigewürdiges aus Glasbläser- und Spielzeugstadt

Nach Angaben der Architektenkammer Thüringen soll die Veranstaltung vor allem zeigen, welchen Einfluss gute Planung auf den Alltag hat. Der Tag der Architektur zeige, welchen Beitrag gute Planung für unsere Lebensqualität leisten kann. „Wer die Projekte besucht, erlebt Architektur nicht abstrakt, sondern im direkten Austausch mit den Menschen, die sie entworfen und realisiert haben“, erklärt Ines Jauck, Präsidentin der Architektenkammer Thüringen.