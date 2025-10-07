Freizeit-Tipp: Start mit Traktorkönigin und Stadtchef

An beiden Tagen, so informiert Stadtsprecherin Christiane Heim, begleitet eine große Traktorenausstellung des Traktorvereins Oberlind das Geschehen. „Darüber hinaus werden historische bäuerliche Geräte präsentiert, und zahlreiche Stände laden mit regionalen Produkten, Thüringer Spezialitäten sowie handwerklichen Angeboten zum Genießen und Verweilen ein. Ob Holzdekoration, Messer, Keramik-, Näh- und Treibholzarbeiten, Bio-Lebensmittel oder Töpferwaren – das Warenangebot ist ebenso vielfältig wie die Kulinarik mit Pfannkuchen, Wurst- und Fischspezialitäten, Galettes und Flammkuchen.“ Ein besonderes Highlight, wirbt Heim, ist die Kalenderausgabe mit historischen Oberlinder Motiven, die eigens zur Eröffnung erscheint und über den Traktorverein erhältlich ist.