Freizeit-Tipp Start mit Traktorkönigin und Stadtchef

Tradition, Traktoren und Thüringer Spezialitäten: Der Oberlinder Bauernmarkt heißt am Wochenende die Besucher einmal mehr mit vielen ländlichen Schauwerten willkommen.

 
Freizeit-Tipp: Start mit Traktorkönigin und Stadtchef
Das liebe Federvieh bezog vergangenes Jahr einen prominenten Platz inmitten der Händlermeile. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Am zweiten Oktoberwochenende lädt Oberlind zum traditionellen Bauernmarkt ein. Vom 11. bis 12. Oktober verwandelt sich der Marktplatz und seine Umgebung in ein lebendiges Festgelände mit regionalen Spezialitäten, Handwerkskunst, Musik und einem vielfältigen Familienprogramm.

Bereits am Freitag, 10. Oktober, gibt es einen stimmungsvollen Auftakt: Ab 18.30 Uhr findet das beliebte Benefizkonzert mit Ines Ehrlicher statt, bei dem die Besucher in geselliger Runde musikalische Highlights genießen können. Auch für das leibliche Wohl ist dabei bestens gesorgt.

Am Samstag, 11. Oktober, beginnt das Marktgeschehen ab 13 Uhr. Den Gästen wird viel geboten: Neben einer großen Rassegeflügelausstellung mit Verkauf sowie der Präsentation von Hasen und Ziegen erwartet sie ein abwechslungsreiches musikalisches Programm mit DJ Andre. Um 14 Uhr wird der Markt offiziell von Bürgermeister Heiko Voigt und Traktorkönigin Isabell eröffnet.

Kurz darauf zeigen die Kinder der integrativen Kindertageseinrichtung „Arche Noah“ ihr Musik- und Tanzprogramm. Für die jüngsten Besucher gibt es Kinderschminken und ein Karussell, während der Traktorverein um 14.45 Uhr zum „Anglühen“ einlädt. Anschließend sorgt die Line-Dance-Gruppe „Herofeet“ für Stimmung. Ab 15 Uhr können Gäste Traktorfahrten in Oberlind unternehmen, außerdem lädt ein Schätzwettbewerb zum Mitmachen ein. Musikalisch klingt der Tag ab 16 Uhr mit der Lichtethaler Blasmusik aus.

Musikalischer Frühschoppen

Der Sonntag, 12. Oktober, beginnt bereits um 9.30 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen des Traktorvereins am Schweinemarkt. Ab 13 Uhr geht es mit Marktgeschehen, Rassegeflügelausstellung und vielfältigen Angeboten weiter. Von 14 bis 18 Uhr spielt das Blasorchester Oberlind, während Kinder erneut beim Schminken oder Karussellfahren auf ihre Kosten kommen.

Ein besonderes Erlebnis bieten die Schauvorführungen im Sportholzsägen, die jeweils zur vollen Stunde stattfinden. Musikalische Höhepunkte setzt außerdem der Auftritt von Ines Ehrlicher um 15 Uhr. Parallel starten wieder die beliebten Traktorfahrten, und am Nachmittag wird beim jährlich stattfindenden Schätzwettbewerb gerätselt was das Zeug hält. Die Preisverleihung findet um 16 Uhr auf der Bühne statt.

An beiden Tagen, so informiert Stadtsprecherin Christiane Heim, begleitet eine große Traktorenausstellung des Traktorvereins Oberlind das Geschehen. „Darüber hinaus werden historische bäuerliche Geräte präsentiert, und zahlreiche Stände laden mit regionalen Produkten, Thüringer Spezialitäten sowie handwerklichen Angeboten zum Genießen und Verweilen ein. Ob Holzdekoration, Messer, Keramik-, Näh- und Treibholzarbeiten, Bio-Lebensmittel oder Töpferwaren – das Warenangebot ist ebenso vielfältig wie die Kulinarik mit Pfannkuchen, Wurst- und Fischspezialitäten, Galettes und Flammkuchen.“ Ein besonderes Highlight, wirbt Heim, ist die Kalenderausgabe mit historischen Oberlinder Motiven, die eigens zur Eröffnung erscheint und über den Traktorverein erhältlich ist.

Der Oberlinder Bauernmarkt hat sich längst zu einem beliebten Treffpunkt für Bürger sowie Gäste der Region entwickelt. „Er verbindet ländliche Tradition mit moderner Unterhaltung und bietet für jede Generation das passende Angebot – vom musikalischen Frühschoppen über handwerkliche Vorführungen bis hin zu spannenden Kinderaktionen. Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, die besondere Atmosphäre zu genießen, regionale Spezialitäten zu probieren und die Gemeinschaft in Oberlind zu feiern“, heißt es in der Vorankündigung aus dem Rathaus.