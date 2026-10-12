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Freizeit-Tipp Regionale Identität im Rampenlicht

Zwölf namhafte Kulturstätten in vier Landkreisen öffnen am Samstag, 17. Oktober, zwischen 18 und 23 Uhr ihre Türen zur regionalen „Kultournacht“. Das einende Motto: „miteinander“.

Freizeit-Tipp: Regionale Identität im Rampenlicht
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Ein menschlicher Torso mit herausnehmbaren Organen, auf die Fertigung solcher Modelle für Lehr- und Lernzwecke ist seit 150 Jahren die Firma Somso mit Sitz in Sonneberg spezialisiert. Foto: Doris Hein

Genau wie einige seiner Amtskollegen hat auch Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt gern die Schirmherrschaft für das Kultournacht-Event übernommen. Aus diesem Anlass überreichte der Stadtchef im Vorfeld dieser Tage eine Zuwendung in Höhe von 300 Euro an Ina Sommer vom Somso-Museum. Und auch Sonnebergs Landrat Robert Sesselmann (AfD) unterstützt das Event mit 200 Euro, teilt das Landratsamt mit.

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In diesem Jahr kommt die Veranstaltung unter neuem Label daher – denn was den meisten aus den Vorjahren als regionale Museumsnacht bekannt war, hat eine Aufwertung erfahren und wird nunmehr als erste „Regionale Kultournacht“ – kurz Kuna“ beworben. Das Motto „miteinander“ rücke den Wert von Austausch, regionaler Identität und Gemeinschaft ins Rampenlicht, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Ina Sommer und Heiko Voigt. Foto: Stadt Son.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, ein bewährtes Format neu aufzustellen, ein so tolles Programm zu etablieren und auf diese Weise die Akteure und auch die Besucher aus der gesamten Region zusammenzubringen“, lobt Bürgermeister Voigt. Die feierliche Eröffnung findet am Sonnabend um 18 Uhr im Somso-Museum in der Beethovenstraße 29 statt. „Getragen wird die Veranstaltung durchs unermüdliche Engagement ehrenamtlicher Helfer, die finanzielle Unterstützung der lokalen Politik im Rahmen von Schirmherrschaften sowie der VR-Bank Coburg als Hauptsponsor“, erläutert Ina Sommer.

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Somso-Museum: Die Natur ist das Vorbild

24.07.2026 14:51 Somso-Museum Die Natur ist das Vorbild

Vom Vorschulunterricht bis zur Universitätsvorlesung – Somso-Modelle werden wegen ihrer Detailtreue und Genauigkeit weltweit geschätzt.

Am 17. Oktober öffnen dann von 18 bis 23 Uhr zwölf Kultureinrichtungen aus den vier Landkreisen Coburg, Hildburghausen, Kronach und Sonneberg zeitgleich ihre Türen.

Als loser Verbund zeigen die Institutionen, wie lebendig, vielfältig und eng vernetzt die Kulturlandschaft im ländlichen Raum ist. „Das Motto ‚miteinander‘ ist für uns weit mehr als ein Slogan – es ist in diesem Jahr gelebte Praxis über vier Landkreisgrenzen hinweg“, betont Sven Hauschke, Direktor der Kunstsammlungen der Veste Coburg, als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft. „Mit der Kuna wollen wir zeigen, wie stark unsere Museen untereinander vernetzt sind und dass wir gemeinsam ein hochkarätiges, generationenübergreifendes Kulturangebot direkt vor unserer Haustür auf die Beine stellen können.“

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Handwerk mit Tradition: Biologiemodellmacher bei Somso

24.07.2026 14:27 Handwerk mit Tradition Biologiemodellmacher bei Somso

Vorstellungsvermögen, Farbverständnis, Kreativität und Interesse an Biologie sind Voraussetzungen für das Erlernen des seltenen Berufs.

Das breite Spektrum verspreche eine spannende Entdeckungsreise für die gesamte Region, inklusive Führungen, Mitmachaktionen und Livemusik an einigen Standorten – nachzulesen im umfassenden Flyern, der in allen Institutionen und den Tourist-Infos der Umgebung ausliegt.

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125 Jahre Spielzeugmuseum: Wenn der Elefant wieder kurbelt

06.10.2026 17:00 125 Jahre Spielzeugmuseum Wenn der Elefant wieder kurbelt

Eine lange vermisste Figurengruppe kehrt zum Jubiläum zurück. Der Festakt zeigt, warum das Haus mehr ist als eine Sammlung alter Dinge.

Mit dabei sind in diesem Jahr im Landkreis Sonneberg neben Somso auch das Deutsche Spielzeugmuseum, das Meeresaquarium-Exotarium Nautiland und das Astronomiemuseum in Neufang.

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Zur Museumsnacht: Eine Mühle zum Staunen und Urlaubmachen

17.10.2025 06:00 Zur Museumsnacht Eine Mühle zum Staunen und Urlaubmachen

Neben namhaften Einrichtungen beteiligen sich auch kleine Häuser an der regionalen Museumsnacht. Darunter eine Mühle, die Museum und Feriendomizil in einem ist.

Die Steinersmühle im Neumannsgrund ist zwar kein offizieller Teilnehmer, öffnet ihre Türen aber ebenso allen Interessierten von 18 bis 23 Uhr. Neugierig machen soll im Neuhäuser Ortsteil auch das diesjährige Rahmenprogramm unterm Motto „Turn back Time – lange nicht gehört“, welches jeder Besucher mit seinen musikalischen Erinnerungen interaktiv mitgestaltet, teilt Mühlenbesitzer Henry Höwner vorab mit.

Die Zeit zurück zu drehen, hierzu lädt Henry Höwner in den Neumannsgrund ein. Foto: privat

Fünf Shuttlelinien verbinden alle Museen

Um Kultur für alle Generationen zugänglich zu machen und Barrieren abzubauen, setzt die Kuna-Arbeitsgemeinschaft auf ein niedrigschwelliges Preiskonzept. Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf für sechs Euro bei allen teilnehmenden Einrichtungen sowie in den Tourist-Infos in Sonneberg und Coburg erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Preis sieben Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt. Am Samstagabend verbinden fünf Shuttlelinien alle Museen. So können Besucher die Stationen auch ohne Auto erreichen. Die Touren sind im Preis enthalten.

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Tradition: Steinersmühle öffnet zum Mühlentag

23.05.2023 10:51 Tradition Steinersmühle öffnet zum Mühlentag

Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag öffnen zahlreiche historische Mühlen – auch die Steinersmühle im Neumannsgrund (Stadt Neuhaus am Rennweg).

Im Friedensmuseum Meeder dreht sich bei der Kultournacht vieles um die „Weiße Rose“. Gemeinsam mit der Weiße Rose Stiftung zeigt das Museum eine Wanderausstellung, die auf rund 50 Text- und Bildtafeln die Geschichte der Widerstandsgruppe nachzeichnet. Sie erzählt von ihrer Entstehung, den Aktionen und Verbindungen zu anderen Oppositionellen ebenso wie von der Verfolgung und Verurteilung durch die NS-Justiz. Im Mittelpunkt stehen dabei die Lebensgeschichten von Willi Graf, Kurt Huber, Hans Leipelt, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Hans Scholl und Sophie Scholl.

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Sonneberg: 25 Jahre Nautiland – Jubiläum lockt viele Familien an

04.05.2026 11:00 Sonneberg 25 Jahre Nautiland – Jubiläum lockt viele Familien an

Zum 25‑jährigen Bestehen lud das Nautiland Sonneberg zu einem Jubiläumsfest ein. Zahlreiche Besucher nutzten die Angebote für Groß und Klein.

Jede Station lässt sich auch über einen Audioguide auf dem eigenen Smartphone entdecken. „Gerade wenn es im Ausstellungsraum enger wird, ist der Audioguide eine wirklich schöne Alternative“, sagt Manfred Seemann, zweiter Vorstand des Vereins Friedensmuseum Meeder. So könne jeder für sich in die Geschichte eintauchen – während um ihn herum bereits die nächsten Besucher weitergehen. Musikalisch begleitet wird der Abend von Harald Demitz, der mit seiner Gitarre Lieder aus der Zeit spielt. Dazu liest Horst Gründel aus Tagebüchern und Flugblättern der „Weißen Rose“. Wer die Geschichte lieber auf der Leinwand erlebe, kann sich den gleichnamigen Film ansehen.

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Sonneberg: Nautiland zeigt Exoten aus aller Welt

31.03.2026 11:07 Sonneberg Nautiland zeigt Exoten aus aller Welt

Birgit und Klaus Roos schaffen mit dem Nautiland eine Attraktion, die seit 25 Jahren Zugkraft weit über Sonneberg hinaus hat. Wie die Tiere einst überlebten, lesen Sie hier.

Das Thema Frieden wird im Museum zusätzlich aus einer weiteren Perspektive aufgegriffen: Bei den „kleinen Annas“ übernehmen Grundschüler der Anna-B.-Eckstein-Schule in Meeder selbst die Führung durch die Ausstellung. Sie erzählen von Eckstein (1868 bis 1947, diese setzte sich in zahlreichen Ländern für den Frieden ein, sammelte Millionen von Unterschriften und wurde 1913 für den Friedensnobelpreis nominiert.

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Sonneberg: Ein Jahrhundert Faszination Sternhimmel

28.04.2026 10:31 Sonneberg Ein Jahrhundert Faszination Sternhimmel

Was als Dachsternwarte in Cuno Hoffmeisters Elternhaus begann, ist heute einnationales Kulturdenkmal und feiert 100. Geburtstag: die Sternwarte Sonneberg auf dem Erbisbühl.

Im Landkreis Kronach öffnet das europäische Flakonglasmuseum in Kleintettau seine Türen. Die Besucher können dort einen Blick auf die Baustelle des Ausstellungsprojektes „Parfümerie- und Kosmetikkultur der DDR“ werfen. Ein zweiter Standort ist das deutsche Schiefertafelmuseum in Ludwigsstadt. Hier werden Führungen und ein Mitmachraum angeboten. In Coburg nimmt unter anderem die alte Schäferei in Ahorn teil, in der durch die Ausstellung von regionalen Mühlen geführt wird. Zudem gibt das Europäische Museum für Modernes Glas in Rödental die Möglichkeit, Glasperlen selbst zu drehen.

Besonders für Familien bietet das Museum für Deutsche Spielzeugindustrie in Neustadt Mitmach-Angebote an, wie das Stopfen von Plüschtieren.

Im Überblick

Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet die Regionale Museumsnacht Menschen über Landkreisgrenzen hinweg, heuer am Samstag, 17. Oktober, von 18 bis 23 Uhr. Am Ereignis beteiligen sich zwölf kulturelle Einrichtungen aus Coburg, Hildburghausen, Kronach, Sonneberg:

- das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg

- das Meeresaquarium-Exotarium Nautiland in Sonneberg

- das Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg

- das Somso-Museum Sonneberg

- das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt/Coburg

- das Deutsche Burgenmuseum Veste Heldburg

- das Deutsche Schiefertafelmuseum Ludwigsstadt

- das Friedensmuseum Meeder

- die Alte Schäferei, das Gerätemuseum des Coburger Landes

- das Zweiländermuseum Rodachtal

- das Europäische Flakonglasmuseum in Kleintettau

- das Europäische Museum für Modernes Glas in Rödental

- und als inoffizielle und 13. Teilnehmerin die Steinersmühle im Neumannsgrund.