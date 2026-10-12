Freizeit-Tipp: Regionale Identität im Rampenlicht

Jede Station lässt sich auch über einen Audioguide auf dem eigenen Smartphone entdecken. „Gerade wenn es im Ausstellungsraum enger wird, ist der Audioguide eine wirklich schöne Alternative“, sagt Manfred Seemann, zweiter Vorstand des Vereins Friedensmuseum Meeder. So könne jeder für sich in die Geschichte eintauchen – während um ihn herum bereits die nächsten Besucher weitergehen. Musikalisch begleitet wird der Abend von Harald Demitz, der mit seiner Gitarre Lieder aus der Zeit spielt. Dazu liest Horst Gründel aus Tagebüchern und Flugblättern der „Weißen Rose“. Wer die Geschichte lieber auf der Leinwand erlebe, kann sich den gleichnamigen Film ansehen.

Das Thema Frieden wird im Museum zusätzlich aus einer weiteren Perspektive aufgegriffen: Bei den „kleinen Annas“ übernehmen Grundschüler der Anna-B.-Eckstein-Schule in Meeder selbst die Führung durch die Ausstellung. Sie erzählen von Eckstein (1868 bis 1947, diese setzte sich in zahlreichen Ländern für den Frieden ein, sammelte Millionen von Unterschriften und wurde 1913 für den Friedensnobelpreis nominiert.

Im Landkreis Kronach öffnet das europäische Flakonglasmuseum in Kleintettau seine Türen. Die Besucher können dort einen Blick auf die Baustelle des Ausstellungsprojektes „Parfümerie- und Kosmetikkultur der DDR“ werfen. Ein zweiter Standort ist das deutsche Schiefertafelmuseum in Ludwigsstadt. Hier werden Führungen und ein Mitmachraum angeboten. In Coburg nimmt unter anderem die alte Schäferei in Ahorn teil, in der durch die Ausstellung von regionalen Mühlen geführt wird. Zudem gibt das Europäische Museum für Modernes Glas in Rödental die Möglichkeit, Glasperlen selbst zu drehen.

Besonders für Familien bietet das Museum für Deutsche Spielzeugindustrie in Neustadt Mitmach-Angebote an, wie das Stopfen von Plüschtieren.

Im Überblick

Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet die Regionale Museumsnacht Menschen über Landkreisgrenzen hinweg, heuer am Samstag, 17. Oktober, von 18 bis 23 Uhr. Am Ereignis beteiligen sich zwölf kulturelle Einrichtungen aus Coburg, Hildburghausen, Kronach, Sonneberg:

- das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg

- das Meeresaquarium-Exotarium Nautiland in Sonneberg

- das Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg

- das Somso-Museum Sonneberg

- das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt/Coburg

- das Deutsche Burgenmuseum Veste Heldburg

- das Deutsche Schiefertafelmuseum Ludwigsstadt

- das Friedensmuseum Meeder

- die Alte Schäferei, das Gerätemuseum des Coburger Landes

- das Zweiländermuseum Rodachtal

- das Europäische Flakonglasmuseum in Kleintettau

- das Europäische Museum für Modernes Glas in Rödental

- und als inoffizielle und 13. Teilnehmerin die Steinersmühle im Neumannsgrund.