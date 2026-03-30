Freizeit-Tipp: Papiermaché-Hasen und Puppentheater

Wenn in Bayern und Thüringen die Osterferien beginnen, verwandelt sich das Deutsche Spielzeugmuseum in eine lebendige und kreative Werkstatt. Vom 31. März bis zum 16. April lädt das Haus Kinder, Jugendliche und Familien dazu ein, die traditionsreiche Sonneberger Spielzeugwelt auf ganz persönliche Weise zu entdecken. „Das Programm spannt dabei den Bogen von historischen Fertigungstechniken bis hin zum modernen Design der weltbekannten Gestalterin Renate Müller“, teilt Einrichtungssprecherin Julia Thomae mit.