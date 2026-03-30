Freizeit-Tipp: Papiermaché-Hasen und Puppentheater

Das Puppentheater Manuart lädt ein zum „Mäuseken Wackelohr“. Foto: privat

Neben den handwerklichen Angeboten wartet am Mittwoch, 8. April, um 14.30 Uhr ein kulturelles Highlight auf die ganze Familie. Der Puppenspieler Falk Pieter Ulke bringt sein neuestes Stück „Mäuseken Wackelohr“ nach der bekannten Geschichte von Hans Fallada auf die Bühne. Die etwa 50-minütige Aufführung des Puppentheaters „Manuart“ ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und verspricht beste Unterhaltung für Groß und Klein. Die Karte für das Puppenspiel beträgt drei Euro für Erwachsene sowie zwei Euro für Kinder, zuzüglich zu den Eintrittskosten.