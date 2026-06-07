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  6. Mittelalterspektakel kehrt zurück

Freizeit-Tipp Mittelalterspektakel kehrt zurück

Vom 12. bis 14. Juni verwandelt sich die Ruine Schaumburg bei Schalkau wieder in einen lebendigen Schauplatz mittelalterlichen Treibens.

Freizeit-Tipp: Mittelalterspektakel kehrt zurück
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Die Ritterkämpfe im Lager und bei der Erstürmung der Burg sind sehenswert. Foto: dh/Archiv

Der Schaumburg-Verein Schalkau lädt Besucher nach einer kleinen Pause wieder zum Schaumburgfest ein. Drei Tage lang erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gauklern, Ritterspielen, Lagerleben, Handwerkskunst und kulinarischen Angeboten in mittelalterlicher Atmosphäre. Während sich die Besucher auf ein unvergessliches Festwochenende freuen dürfen, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Die Bühne wurde geplant und aufgebaut, Einsatzpläne für die zahlreichen Helfer erstellt, Händler und Handwerker koordiniert sowie unzählige organisatorische Details abgestimmt. Besonders stolz ist der Schaumburgverein darauf, dass das gesamte Fest von ehrenamtlichem Engagement getragen wird.

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Ritter gegen Wikinger: Sängerkrieg in Schalkau

14.06.2024 19:44 Ritter gegen Wikinger Sängerkrieg in Schalkau

15 Lagergruppen mit 120 Mitgliedern lagerten rund um die Schaumburg (Landkreis Sonneberg). Sie zeigten, wie es im Mittelalter zuging. Bei der Erstürmung der Burg hat eine Gruppe gewonnen.

„Viele Menschen sehen am Festwochenende die fertige Veranstaltung. Was oft verborgen bleibt, sind die vielen Stunden Arbeit, die unsere Vereinsmitglieder und Unterstützer bereits Monate zuvor investieren“, erklärt Heino Weißflog, Vorsitzender des Schaumburgvereins. „Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre ein Fest in dieser Größenordnung nicht möglich.“

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Burggeschichte: Ritter Wilwolts „Messeobjekt“

29.10.2025 17:30 Burggeschichte Ritter Wilwolts „Messeobjekt“

Wollte der Besitzer der Schaumburg Krieg führen oder nur zeigen was geht?

Bereits am Freitag, 12. Juni, öffnet sich das Burgtor. Nach dem Willkommensgruß der Schaumburg-Besatzung sorgen die Spielleute „Vogelfrei“ und „Mollfolk“ für den musikalischen Auftakt. Am Abend folgt mit dem „Sängerkrieg auf der Schaumburg“ ein besonderes Spektakel, bei dem Ritter und Musikanten in einen musikalischen Wettstreit treten begleitet durch den „Schabernackrakeel“.

Erstürmung der Burg inklusive

Am Samstag, 13. Juni, erwartet die Gäste das volle Mittelalterprogramm. Händler, Handwerker und Lagergruppen beleben ab 13 Uhr das Gelände rund um die Burg. Musikgruppen wie „Vogelfrei“ und „Waldträne“, Tänze mit „Varisha“, der „Schabernackkrakeel“ sowie zahlreiche Ritter und Darsteller sorgen für Unterhaltung bei Groß und Klein. Auch der Schalkauer Schülerchor bereichert das Programm. Einen weiteren Höhepunkt bilden Feuerschau und Gaukeley von „Rothar dem Feuergaukler“ am Abend.

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Archäologie: Wohin führt der unterirdische Gang?

29.10.2025 17:00 Archäologie Wohin führt der unterirdische Gang?

Archäologie hat mitunter etwas mit Geduld zu tun. Ein Gewölbe im Wall auf der Schaumburg bei Schalkau (Landkreis Sonneberg) gibt etwas von seinen Geheimnissen preis.

Auch der Sonntag, 14. Juni, steht ganz im Zeichen von Musik, Marktleben und mittelalterlichem Treiben. Nach der Andacht auf der Oberburg können Besucher noch einmal in die Welt vergangener Jahrhunderte eintauchen. Schaukämpfe bei der nachgestellten Erstürmung der Burg, Waffenschau, Musik und Tanz sorgen für einen stimmungsvollen Abschluss des Festwochenendes.

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Volksfest in Schalkau: Die Wikinger auf der Schaumburg

11.06.2023 21:30 Volksfest in Schalkau Die Wikinger auf der Schaumburg

Auf der Schaumburg hoch über Schalkau fühlte man sich am Wochenende ins Mittelalter zurück versetzt. Ritterlager, Mittelaltermarkt, und Musik lockten Besucher – und Angreifer. Wie der Kampf um die Burg ausging.

Neben dem Programm liegt dem Verein vor allem eines am Herzen: ein respektvolles und freundliches Miteinander. „Wir geben unser Bestes, um für alle Gäste, Mitwirkenden und Helfer ein schönes Fest auf die Beine zu stellen. Natürlich kann bei einer Veranstaltung dieser Größe nicht immer alles perfekt laufen. Deshalb wünschen wir uns von allen Beteiligten Verständnis, gegenseitige Rücksichtnahme und vor allem die gemeinsame Freude an diesem besonderen Wochenende“, so Weißflog.

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Schaumburgfest Schalkau: Wo Ritter und Magier sich die Hand geben

12.06.2022 14:55 Schaumburgfest Schalkau Wo Ritter und Magier sich die Hand geben

Auf der Schaumburg öffnete man wieder die Tore für Ritter, Gaukler, Zauberer und Burgfräuleins. Sehen Sie in der Bildergalerie, wie im Sonneberger Hinterland im mittelalterlicher Kulisse gefeiert wurde.

Wer das Schaumburgfest besuchen möchte, sollte bei der Anreise die derzeitigen Straßensperrungen rund um Schalkau berücksichtigen. Insbesondere in den Bereichen Coburger Straße (Almerswind-Schalkau), Bachfeld und Froschgrundsee sind Umleitungen eingerichtet.

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Zufallsfund in Schalkau: Destillierhelm entdeckt: Schnaps, Medizin oder Alchemie?

14.07.2021 00:00 Zufallsfund in Schalkau Destillierhelm entdeckt: Schnaps, Medizin oder Alchemie?

Eine unscheinbare Scherbe eröffnet für die Archäologen Einblicke in die adlige Alltagskultur auf der Burg Schaumberg bei Schalkau – Alchemie inklusive.

Der Schaumburgverein empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise und die Beachtung der ausgeschilderten Umleitungen. Parkmöglichkeiten stehen am Burgberg zur Verfügung. Von dort aus sind die Schaumburg und das Heerlager bequem zu Fuß erreichbar. Ein Pendelverkehr wird eingerichtet.

www.schaumburgverein-schalkau.de