Freizeit-Tipp: Mittelalterspektakel kehrt zurück

Neben dem Programm liegt dem Verein vor allem eines am Herzen: ein respektvolles und freundliches Miteinander. „Wir geben unser Bestes, um für alle Gäste, Mitwirkenden und Helfer ein schönes Fest auf die Beine zu stellen. Natürlich kann bei einer Veranstaltung dieser Größe nicht immer alles perfekt laufen. Deshalb wünschen wir uns von allen Beteiligten Verständnis, gegenseitige Rücksichtnahme und vor allem die gemeinsame Freude an diesem besonderen Wochenende“, so Weißflog.