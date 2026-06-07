Freizeit-Tipp: Mittelalterspektakel kehrt zurück

Der Schaumburg-Verein Schalkau lädt Besucher nach einer kleinen Pause wieder zum Schaumburgfest ein. Drei Tage lang erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gauklern, Ritterspielen, Lagerleben, Handwerkskunst und kulinarischen Angeboten in mittelalterlicher Atmosphäre. Während sich die Besucher auf ein unvergessliches Festwochenende freuen dürfen, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Die Bühne wurde geplant und aufgebaut, Einsatzpläne für die zahlreichen Helfer erstellt, Händler und Handwerker koordiniert sowie unzählige organisatorische Details abgestimmt. Besonders stolz ist der Schaumburgverein darauf, dass das gesamte Fest von ehrenamtlichem Engagement getragen wird.