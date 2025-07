Traditionell am letzten Juliwochenende startet die Heibischer Kerwa am Heubeach hinterm Sportplatz. Los geht es am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Umzug zum Festplatz. Gegen 20 Uhr ist Fassbieranstich mit Bürgermeisterin Silke Fischer. Mit dabei ist die Heubischer Plaa, die einiges vorbereitet hat. Ab 21 Uhr gibt’s Livemusik zum moderaten Eintritt von fünf Euro.