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Freizeit-Tipp Freikarten-Gewinner stehen fest

Für Irland-Freunde hellt sich im November der Himmel auf. Zwei Stunden Stepptanz in einer anspruchsvollen Choreografie und in authentischen Kostümen gilt’s in Sonneberg zu erleben.

Freizeit-Tipp: Freikarten-Gewinner stehen fest
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Am Mittwoch, 25. November, klackern auf der Bühne des Sonneberger Gesellschaftshauses, die berühmten Steppschuhe mit Fersenplatten. Foto: Agentur

Zweimal zwei Freikarten haben Redaktion und die Agentur „Reset Production“ verlost für die Show „Dance Masters – Best of Irish Dance“. Diese gastiert am Mittwoch, 25. November, im Sonneberger Gesellschaftshaus. Die Beteiligung war erfreulich hoch. Knapp drei Dutzend Zuschriften trudelten ein zum Einsendeschluss. Gewonnen haben Kerstin Langbein aus Föritztal/Gefell und Hans-Dieter Günther aus Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Die Freikarten liegen am Veranstaltungsabend – Beginn im G-Haus ist um 19.30 Uhr – an der Abendkasse gegen Vorlage eines Ausweises bereit. 50 Städte umfasst die Deutschlandtournee des Ensembles.

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09.09.2026 16:30 Freizeit-Tipp Leichtfüßige Leidenschaft mit Livemusik

Die Dance Masters sind auf Deutschland-Tournee und auch in Sonneberg zu erleben. Der Vorverkauf für die Show im G-Haus ist gestartet, ebenso die Freikarten-Verlosung.

Auf die Bühne kommt die Geschichte des irischen Stepptanzes, erzählt auf musikalische und tänzerische Weise – beginnend mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer (Dance Masters) vor rund 250 Jahren in den irischen Dörfern und Kleinstädten bis hin zum internationalen Durchbruch beim Grand Prix d’Eurovision 1994. Tickets und Infos gibt es unter www.BESTOFIRISHDANCE.de. Ermäßigungen: Kinder von sieben bis zwölf Jahre erhalten 50 Prozent Rabatt auf alle Eintrittspreise, Gruppen ab zehn Personen erhalten fünf Euro Ermäßigung je Ticket. Freier Eintritt gilt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis. Service Hotline: (0365) 54 818 30.