Freizeit-Tipp: Freikarten-Gewinner stehen fest

Zweimal zwei Freikarten haben Redaktion und die Agentur „Reset Production“ verlost für die Show „Dance Masters – Best of Irish Dance“. Diese gastiert am Mittwoch, 25. November, im Sonneberger Gesellschaftshaus. Die Beteiligung war erfreulich hoch. Knapp drei Dutzend Zuschriften trudelten ein zum Einsendeschluss. Gewonnen haben Kerstin Langbein aus Föritztal/Gefell und Hans-Dieter Günther aus Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Die Freikarten liegen am Veranstaltungsabend – Beginn im G-Haus ist um 19.30 Uhr – an der Abendkasse gegen Vorlage eines Ausweises bereit. 50 Städte umfasst die Deutschlandtournee des Ensembles.