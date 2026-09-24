Freizeit-Tipp: Freikarten-Gewinner stehen fest

Auf die Bühne kommt die Geschichte des irischen Stepptanzes, erzählt auf musikalische und tänzerische Weise – beginnend mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer (Dance Masters) vor rund 250 Jahren in den irischen Dörfern und Kleinstädten bis hin zum internationalen Durchbruch beim Grand Prix d’Eurovision 1994. Tickets und Infos gibt es unter www.BESTOFIRISHDANCE.de. Ermäßigungen: Kinder von sieben bis zwölf Jahre erhalten 50 Prozent Rabatt auf alle Eintrittspreise, Gruppen ab zehn Personen erhalten fünf Euro Ermäßigung je Ticket. Freier Eintritt gilt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis. Service Hotline: (0365) 54 818 30.