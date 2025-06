Nachdem die Schwarzatalbahn am 18. August 1900 in Betrieb ging, blieben die auf einer Hochfläche gelegenen Ortschaften Lichtenhain, Oberweißbach, Deesbach und Cursdorf weiterhin schwer erreichbar – besonders im Winter war der Personen- und Gütertransport zeitweise unmöglich. 1919 entschloss man sich daher, eine Standseilbahn an die Schwarzatalbahn anzuschließen.