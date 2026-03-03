Freizeit-Tipp: Brett- und Kartenspielnacht im Stadion Sonneberg

Eingeladen sind Spielfreudige von jugendlich bis 80 plus, die Klassiker wie Dame, Mühle, Schach, Halma, Skat, Doppelkopf oder Uno schätzen – oder eines der vielen anderen Spiele, die noch analog gespielt werden. Auch wer gerne neue Leute kennenlernen möchte oder bislang keinen festen Spielpartner hat, ist herzlich willkommen, teilt Uwe Oberender vom KSB Sonneberg mit. In geselliger Atmosphäre können Besucher ab 18 Uhr einen abwechslungsreichen Abend verbringen und gemeinsam ihrer Spielfreude nachgehen. Eigene Brett- oder Kartenspiele dürfen gerne mitgebracht werden, lautet die Aufforderung. Für das leibliche Wohl sorgen die Abiturienten des Gymnasiums Sonneberg. Getränke und kleine Snacks werden zum Kauf angeboten.