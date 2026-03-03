 
Freizeit-Tipp Brett- und Kartenspielnacht im Stadion Sonneberg

Gemeinsam die Würfel zu werfen, dazu lädt der Sonneberger Kreissportbund für Freitag ein.

Freizeit-Tipp: Brett- und Kartenspielnacht im Stadion Sonneberg
1
Bereits vor einem Jahr, im März 2025, war im Sonneberger Stadion Gelegenheit zum gemeinschaftlichen Spiel. Foto: Archiv/Kleinteich

Für Freitag, 6. März, lädt der Kreissportbund Sonneberg wieder zu einer Brett- und Kartenspielnacht in das Stadion Sonneberg, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, ein.

Eingeladen sind Spielfreudige von jugendlich bis 80 plus, die Klassiker wie Dame, Mühle, Schach, Halma, Skat, Doppelkopf oder Uno schätzen – oder eines der vielen anderen Spiele, die noch analog gespielt werden. Auch wer gerne neue Leute kennenlernen möchte oder bislang keinen festen Spielpartner hat, ist herzlich willkommen, teilt Uwe Oberender vom KSB Sonneberg mit. In geselliger Atmosphäre können Besucher ab 18 Uhr einen abwechslungsreichen Abend verbringen und gemeinsam ihrer Spielfreude nachgehen. Eigene Brett- oder Kartenspiele dürfen gerne mitgebracht werden, lautet die Aufforderung. Für das leibliche Wohl sorgen die Abiturienten des Gymnasiums Sonneberg. Getränke und kleine Snacks werden zum Kauf angeboten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Kreissportbund Sonneberg unter der Telefonnummer (03675) 702967 oder im Internet unter www.ksb-son.de. Wer Brett- und Kartenspiele liebt, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen, so Oberender.