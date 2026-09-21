Freizeit-Tipp: Auf Abenteuertour im Geopark

Familien testeten am Weltkindertag die neue Geopark-Rallye auf dem erneuerten Goldpfad zwischen Neumannsgrund und Rauenstein im Landkreis Sonneberg.
25 Wanderbegeisterte, darunter fünf Kinder, waren am 20. Juni auf einem Teilstück des erneuerten Goldpfades unterwegs. Zum Tag des Geotops und rund um den Weltkindertag hatte der Naturpark Thüringer Wald zu einer geführten Familientour zwischen Neumannsgrund und Rauenstein eingeladen. Im Mittelpunkt standen der erneuerte Goldpfad und die erstmals vorgestellte Geo-Pfad-Rallye.
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Gemeinsam mit dem zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Ralf Kirchner startete die Gruppe in Neumannsgrund. Von dort führte die Tour über die Blockschutthalde und das Goldloch bis zur Rauensteiner Höhle. Unterwegs gab es viel zu sehen und sogar etwas ganz Besonderes zu hören, schildert Naturpark-Sprecherin Tina Heinz: Ein röhrender Hirsch sorgte für einen ganz besonderen Moment und wurde zum Highlight der Wanderung.
Auch der erneuerte Goldpfad selbst bot immer wieder Anlass zum Innehalten. Entlang der insgesamt rund 35 Kilometer langen Gesamtstrecke informieren inzwischen 25 neue Infotafeln und zehn neue Wandereingangstafeln über den ehemaligen Goldabbau und die Besonderheiten der Region. Mehr als 40 neue Wegweiser und erneuerte Markierungen erleichtern zudem die Orientierung.
Für die Kinder wurde die Wanderung mit der neuen Geo-Pfad-Rallye zur Entdeckungstour. Mit dem Rallye-Faltblatt ging es an verschiedenen Stationen auf Spurensuche: Rätsel lösen, genau hinschauen und die Besonderheiten der Landschaft erkunden. Ein selbst gebautes Rindenboot wurde aufs Wasser gesetzt und machte anschaulich, welche Kraft die Strömung entwickeln kann.
Die Rallye am Goldpfad war zugleich ein erster Praxistest für die neuen „Abenteuer Schieferland“-Mappen. Diese enthalten acht GeoPfad-Rallyes und eine Schatzkarte als Übersichtskarte speziell für Kinder und sind in der Geopark-Infostelle in Schalkau und in den Tourist- und Naturpark-Informationen der Region erhältlich. Damit können junge Entdeckerinnen und Entdecker nicht nur den Goldpfad, sondern auch sieben weitere GeoPfade erkunden, im Einzelnen den
•Griffelpfad in Steinach
•GeoPfad Hasenthal
•GeoPfad Meurasteine
•GeoPfad SchieferReich (Sonneberg - Steinach)
•GeoPfad Karst-Wasser (Eisfeld)
•GeoPfad Steinkohle-Sand (Föritztal)
•GeoPfad Bleßberghöhle (Schalkau – Frankenblick)
Die neuen Geopark-Rallyes „Abenteuer Schieferland“ wurden im Rahmen der Geopark-Förderung durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten unterstützt, so Tina Heinz. „Ziel ist es, Kindern und Familien einen spielerischen Zugang zur Geologie, Erdgeschichte und Landschaft des Schieferlandes zu ermöglichen.“
Nach gut drei Stunden erreichte die Gruppe das Schwimmbad in Rauenstein. Dort klang die Wanderung bei einem kleinen Imbiss, organisiert durch den Schwimmbadverein Rauenstein, gemütlich aus. Der Naturpark Thüringer Wald bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sowie beim Schwimmbadverein Rauenstein für die Unterstützung der Veranstaltung.
Visitenkarte
Geoparks sind große, klar definierte Regionen, die die inneren Zusammenhänge der Erdgeschichte anhand ausgewählter touristischer Angebote präsentieren. Umweltbildung und Naturschutz sind dabei von besonderer Bedeutung. Der „Nationale Geopark Schieferland“ wurde am 17. Juni 2009 gegründet. An der Nahtstelle der drei Naturparke Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, Thüringer Wald und Frankenwald dreht sich alles um den Schiefer – das Blaue Gold über und unter der Erde. Der Naturpark Thüringer Wald e.V. gehört zu den Trägern des Geoparks.