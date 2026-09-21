Freizeit-Tipp: Auf Abenteuertour im Geopark

•GeoPfad Steinkohle-Sand (Föritztal)

•GeoPfad Bleßberghöhle (Schalkau – Frankenblick)

Die neuen Geopark-Rallyes „Abenteuer Schieferland“ wurden im Rahmen der Geopark-Förderung durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten unterstützt, so Tina Heinz. „Ziel ist es, Kindern und Familien einen spielerischen Zugang zur Geologie, Erdgeschichte und Landschaft des Schieferlandes zu ermöglichen.“

Trotz Regens nahmen am Sonntag gut zwei Dutzend Teilnehmer den Pfad unter die Füße. Foto: Naturpark

Nach gut drei Stunden erreichte die Gruppe das Schwimmbad in Rauenstein. Dort klang die Wanderung bei einem kleinen Imbiss, organisiert durch den Schwimmbadverein Rauenstein, gemütlich aus. Der Naturpark Thüringer Wald bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sowie beim Schwimmbadverein Rauenstein für die Unterstützung der Veranstaltung.

Visitenkarte

Geoparks sind große, klar definierte Regionen, die die inneren Zusammenhänge der Erdgeschichte anhand ausgewählter touristischer Angebote präsentieren. Umweltbildung und Naturschutz sind dabei von besonderer Bedeutung. Der „Nationale Geopark Schieferland“ wurde am 17. Juni 2009 gegründet. An der Nahtstelle der drei Naturparke Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, Thüringer Wald und Frankenwald dreht sich alles um den Schiefer – das Blaue Gold über und unter der Erde. Der Naturpark Thüringer Wald e.V. gehört zu den Trägern des Geoparks.