Auf dem Rennsteigsportplatz in Neuhaus, unweit der B 281 in Richtung Steinheid, hat seit einigen Tagen eine liebenswerte, engagierte Zirkusfamilie ihre Zelte aufgeschlagen: „Circus Fratelli“. Sergio Schmidt, seine Ehefrau Janine und ihre drei Kinder Ashley, Luciano und Sajosha machen im Rahmen ihrer Thüringen-Tournee, die sie unter anderem bereits nach Eisenach, Arnstadt und Suhl geführt hat, gegenwärtig in der Rennsteigstadt Station.