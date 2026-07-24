Freizeit Steinmeier wirbt für Deutschen Wandertag im Erzgebirge

Eibenstock (dpa/sn) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gern auf Schusters Rappen unterwegs und wirbt für den Deutschen Wandertag in Oberwiesenthal. Er findet unter dem Motto "Bewegt verbunden - Gemeinsam durch das Erzgebirge" statt, Steinmeier ist Schirmherr. Nun testete er gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender und Vertretern des Deutschen Wanderverbandes eine Wegstrecke des Mittelgebirges in Eibenstock - bei bestem Wetter. "Nicht nur der Schirmherr freut sich, wenn an einem solchen Tag kein Schirm notwendig ist", kommentierte er die Bedingungen.