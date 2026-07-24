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Freizeit Steinmeier wirbt für Deutschen Wandertag im Erzgebirge

Ein Schirmherr verzichtet gern auf den Schirm, vor allem wenn er wandern geht. Bundespräsident Steinmeier streift durch den Wald des Erzgebirges und macht Werbung für ein großes Wanderfest.

Eibenstock (dpa/sn) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gern auf Schusters Rappen unterwegs und wirbt für den Deutschen Wandertag in Oberwiesenthal. Er findet unter dem Motto "Bewegt verbunden - Gemeinsam durch das Erzgebirge" statt, Steinmeier ist Schirmherr. Nun testete er gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender und Vertretern des Deutschen Wanderverbandes eine Wegstrecke des Mittelgebirges in Eibenstock - bei bestem Wetter. "Nicht nur der Schirmherr freut sich, wenn an einem solchen Tag kein Schirm notwendig ist", kommentierte er die Bedingungen.

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Steinmeier dankte allen Ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass Wanderwege im Wald, Flur und Gebirge gut in Schuss sind. Die Ausbesserung und Pflege der Wege sowie das Ausschildern machten viel Arbeit. "Wir beide gehen selbst gerne wandern", sagte der Bundespräsident im Namen seiner Frau und erwähnte jüngste Touren in den Voralpen und auf der Schwäbischen Alp. Wanderer gingen nicht nur gern wandern, sondern seien auch sehr verantwortlich der Natur gegenüber. 

Vertreter der Forstverwaltung berichteten Steinmeier davon, wie sie den sächsischen Wald auf die Veränderungen des Klimawandels einstellen und welche Baumarten gesucht und gepflanzt werden, um mit den veränderten Bedingungen zurechtzukommen. 

Eibenstock liegt im Westerzgebirge, der Wald hat eine Besonderheit. Seit einiger Zeit streifen hier wieder Luchse durch die Natur. Von Eibenstock aus gelangen die Raubkatzen über ein Auswilderungsprogramm des Freistaates wieder in die Natur. 

Der 123. Deutsche Wandertag findet vom 24. bis 27. September 2026 im Kurort Oberwiesenthal und Umgebung statt. Damit kehrt die größte Wanderveranstaltung des Landes nach 23 Jahren wieder in das Erzgebirge zurück. 2003 war Schwarzenberg Austragungsort. Zu dem Event werden mehr als 20.000 Gäste aus ganz Europa erwartet. Erstmals findet der Wandertag zum europäischen Wanderfest Eurorando statt. Damit entsteht ein gemeinsames Projekt, das Deutschland und Tschechien über Grenzen hinweg verbindet.