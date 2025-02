>

Friseurweltmeister Nico Wolfram will am 20. Juli 50 Kilometer einer Etappe des berühmtesten Radrennens der Welt fahren. Bis dahin versucht der 36-Jährige jeden zweiten Tag 30 bis 60 Minuten auf seinem Fahrrad zu trainieren. Mit einer sogenannten Laufrolle ist das überall möglich. Nicht nur in seinem Friseursalon, sondern auch im Bad Salzunger Gradierwerk, wie uns der Südthüringer zeigte. (Foto: Imogen Berger)