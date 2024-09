Auf großes Besucherinteresse stieß die Ü-50 Party am Samstagabend, zu welcher der Verein Pro Sonneberg eingeladen hatte. Bekanntermaßen sind Tanzveranstaltungen für diese Altersgruppe eher dünn gesät. Sie fühlt sich zu alt für die Disco und zu jung für den Tanztee. Pro Sonneberg wollte ihr nicht nur Gelegenheit geben, die Musik aus Kindheit und Jugend in den 1970er und 1980 wieder zu hören, sondern auch Leute zu treffen und ein Schwärzchen zu halten. Deshalb war für genügend Sitzplätze im großen Saal des Gesellschaftshauses gesorgt. Gute Musik ließen die New Memory Band und DJ Sascha durch den Saal schallen.