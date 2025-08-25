Freizeit: Schwere Zeiten für Vereinsheime in Kleingarten

Altenburg/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen werden immer weniger Vereinsheime in Kleingartenanlagen betrieben. "Die Zahl ist überall im Freistaat deutlich rückläufig", sagt der Präsident des Landesverbands Thüringen der Gartenfreunde, Wolfgang Preuß. So gebe es beispielsweise im Landkreis Altenburger Land insgesamt 62 Kleingartenvereine im Verband, nur vier davon hätten noch gewerblich betriebene Vereinsheime mit einem gastronomischen Angebot. Zur Wendezeit hätten noch schätzungsweise 80 Prozent der Vereinsheime Essen und Trinken angeboten.