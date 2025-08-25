Freizeit: Schwere Zeiten für Vereinsheime in Kleingarten

Nur ein Problem auf dem Land?

Doch nicht nur in den in der Fläche schwinden Vereinsheime: Auch in großen Städten wie Erfurt, Jena oder Weimar, wo es sogar teils Wartelisten für Parzellen gibt, stehen immer mehr Vereinsheime leer. So gebe es nach Auskunft von Frank Möller, dem Präsidenten des Stadtverbands Erfurt der Kleingärtner in den 116 Erfurter Vereinen aktuell noch neun Vereinsheime mit Gastronomie, vor zehn Jahren seien es noch 16 gewesen. Aktuell werde unter anderem im Vereinsheim der Kleingartenanlage Riethstraße, das seit Dezember 2024 leer stehe, ein neuer Pächter gesucht - bislang ohne Erfolg.