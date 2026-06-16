Erfurt (dpa/th) - Wanderfreunde können in Thüringen entlang des Rennsteigs Geld für Rettungskräfte sammeln. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) stellte eine entsprechende Aktion in Erfurt vor - die "#RespektBewegt-Challenge 2026". Das Prinzip ist einfach: Entlang des rund 170 Kilometer langen Rennsteigs gibt es 50 sogenannte Points of Interest. Das sind beispielsweise besondere Aussichtspunkte oder Sehenswürdigkeiten. An jedem erfassten Point of Interest wird dann ein Euro pro Teilnehmer an Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder Rettungsdienst gespendet. Pro Teilnehmer können damit also bis zu 50 Euro gesammelt werden. Die Challenge startet am 3. Juli und läuft bis 16. August.