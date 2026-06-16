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Freizeit Sammel-Aktion am Rennsteig: Wandern für Rettungskräfte

Geld sammeln für den guten Zweck: Je mehr ausgewählte Punkte Wanderfreunde am Rennsteig erreichen, desto mehr Geld fließt an Rettungskräfte. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Freizeit: Sammel-Aktion am Rennsteig: Wandern für Rettungskräfte
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Entlang des Rennsteigs können Wanderfreunde bei einer Aktion Geld für Rettungskräfte sammeln. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Wanderfreunde können in Thüringen entlang des Rennsteigs Geld für Rettungskräfte sammeln. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) stellte eine entsprechende Aktion in Erfurt vor - die "#RespektBewegt-Challenge 2026". Das Prinzip ist einfach: Entlang des rund 170 Kilometer langen Rennsteigs gibt es 50 sogenannte Points of Interest. Das sind beispielsweise besondere Aussichtspunkte oder Sehenswürdigkeiten. An jedem erfassten Point of Interest wird dann ein Euro pro Teilnehmer an Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder Rettungsdienst gespendet. Pro Teilnehmer können damit also bis zu 50 Euro gesammelt werden. Die Challenge startet am 3. Juli und läuft bis 16. August.

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Maier betonte, dass es um Respekt gegenüber den Rettern gehe, die sich immer wieder auch Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt sehen. "Der Rechtsstaat muss hart gegen solche Straftäter vorgehen", sagte Maier. Es brauche aber auch ein Signal aus der Gesellschaft und von Verantwortungsträgern etwa in der Politik. Maier kündigte an, während seiner Sommertour auf dem Rennsteig unterwegs zu sein.