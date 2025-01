Gerade erst vor eineinhalb Wochen kamen drei Deutsche im österreichischen Pinzgau von der präparierten Bahn am Wildkogel ab und stürzten bis zu 25 Meter in die Tiefe. Retter brachten sie in Krankenhäuser. Allein am Neujahrstag verunglückten in Österreich sechs Menschen, davon drei kleine Kinder.