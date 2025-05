Die diesjährige Oldtimerfahrt des ADAC Hessen-Thüringen führt unter anderem auch durch die hiesige Region. So sind Arnstadt, Oberhof, Gräfenroda und Ilmenau Orte, in denen der Tross an seinem zweiten Etappentag vorbei kommt. Insgesamt führt die diesjährige Oldtimerfahrt über eine Strecke von immerhin 440 Kilometer.