Freizeit München soll weitere offizielle Surfwelle bekommen

München (dpa/lby) - Die Surfer in München sollen künftig im Englischen Garten ganz offiziell und leicht zugänglich auch auf der Dianabadschwelle ihrer Leidenschaft frönen können. Ein Grundstückstausch zwischen Freistaat und Stadt mache dies möglich, kündigten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an. Das lange Zeit geduldete Surfen auf der Dianabadschwelle ist derzeit massiv erschwert, weil Anwohner einen Zaun unmittelbar an ihre Grundstücksgrenze am Rand des betonierten Bachbettes versetzt hatten.