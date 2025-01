Die Unternehmensverbände hatten ihre Idee mit der schwachen Konjunktur in der Hauptstadtregion begründet. Sie rechneten vor, jeder zusätzliche Arbeitstag brächte Berlin einen volkswirtschaftlichen Nutzen von rund 230 Millionen Euro. Die Wirtschaftsvertreter nahmen insbesondere den Internationalen Frauentag am 8. März ins Visier, der seit 2019 in der Hauptstadt gesetzlicher Feiertag ist. Dieses Jahr fällt der 8. März ohnehin auf einen Samstag.