Freizeit: Landesgartenschauen Saale-Orla und Altenburg verschoben

Erfurt (dpa/th) - Thüringen verschiebt die geplanten Landesgartenschauen in der Saale-Orla-Region und in Altenburg um jeweils zwei Jahre. Die auf die Städte Pößneck, Neustadt an der Orla und Triptis verteilte Ausstellung soll statt 2028 nun 2030 stattfinden. Darüber habe Agrarstaatssekretär Marcus Malsch das Kabinett informiert, wie das Thüringer Landwirtschaftsministerium mitteilte. Die Landesgartenschau in Altenburg wird von 2030 auf 2032 verschoben. Als Gründe gab das Ministerium Probleme bei der Planung und der Finanzierung an. Bei der für 2026 geplanten Schau in Leinefelde-Worbis bleibt es.