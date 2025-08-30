Freizeit Kürbisfest in Sachsen lockt mit vier Meter hohen Skulpturen

Lichtenwalde - Ein Pferd mit Akrobatin, ein Tiger und ein vier Meter hohes weißes Kaninchen - alles aus Kürbissen: Mit diesen und vielen anderen Figuren hat heute bei strahlend blauem Himmel das Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde bei Chemnitz begonnen. Insgesamt 18 Skulpturen aus Tausenden Zier- und Speisekürbissen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Zirkus" und sollen den barocken Park in eine farbenfrohe Manege verwandeln.