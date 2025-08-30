Lichtenwalde - Ein Pferd mit Akrobatin, ein Tiger und ein vier Meter hohes weißes Kaninchen - alles aus Kürbissen: Mit diesen und vielen anderen Figuren hat heute bei strahlend blauem Himmel das Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde bei Chemnitz begonnen. Insgesamt 18 Skulpturen aus Tausenden Zier- und Speisekürbissen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Zirkus" und sollen den barocken Park in eine farbenfrohe Manege verwandeln.
Freizeit Kürbisfest in Sachsen lockt mit vier Meter hohen Skulpturen
dpa 30.08.2025 - 11:12 Uhr