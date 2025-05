2021 hat der Kreissportbund (KSB) erstmals eine Pfingst-Tour in Hildburghausen veranstaltet. Hintergrund damals: die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen mit Ausgangsbeschränkungen und Lockdown. Zu Pfingsten war damals alles geschlossen und so wurde erstmals im Wildgehege ein „Parcours“ mit zehn Stationen aufgebaut, wo verschiedene Aufgaben zu erledigen waren. Dafür hatte jeder, der teilnehmen wollte, zehn Tage Zeit, konnte also frei wählen, wann er sich an die Aufgaben machte.