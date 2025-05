Seinem journalistischen Handwerk, genau zu recherchieren, mit Neugier einen Fall so lange zu verfolgen, bis dieser wirklich rundum abgeschlossen ist, bleibt Mirko Krüger auch als Schriftsteller treu. „Mir kommt es darauf an, die sogenannte zweite und dritte Ebene im Zusammenhang mit einer Straftat zu beleuchten. Dabei soziale Verhältnisse aufzudecken, die Bedingungen für Straftaten bieten. Straftaten spiegeln auf besondere Weise die gesellschaftliche Realität, die immer in Bewegung ist und sich fortentwickelt, wider“, sagte Mirko Krüger als erklärendes Vorwort, ehe er sich den konkreten Kriminalfällen zuwandte.