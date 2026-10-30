Freizeit: Kleiner Grusel-Kick kann Mut und Selbstwert stärken

Zu viel Angst - wie wirkt sich das aus?

Was zu viel ist, ist zu viel - das gilt auch für Gefühle, wie Werkmann deutlich macht. Übersteigt etwa die Angst ein gewisses Level, kann sie zum Problem, zur Angststörung werden - ein Bereich, zu dem die Wissenschaftlerinnen schwerpunktmäßig forschen. Manche Leute hätten so viel Angst vor Spinnen, dass sie ihr Fahrrad nicht mehr aus dem Keller holen können, andere trauen sich nicht, frei zu sprechen, und können deshalb kein Referat in der Schule halten. "Dann steht mir die Angst ganz schön im Weg", sagte Werkmann.