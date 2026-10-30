Freizeit: Kleiner Grusel-Kick kann Mut und Selbstwert stärken

Gießen (dpa/lhe) - Zu Halloween abends als Hexen, Gespenster oder Vampire verkleidet von Haus zu Haus ziehen und "Süßes oder Saures" fordern - daran haben viele Kinder auch in Hessen Spaß. Wenn sie altersgerecht verlaufen, können solche kleinen Grusel-Kicks den Mut und Selbstwert von Kindern stärken, sagt Naomi Werkmann vom Fachgebiet Psychologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Zusammen mit ihrer Kollegin Carolin Röse-Werkmann bietet sie im Rahmen der "Justus' Kinderuni" am 3. November eine Kindervorlesung zur Lust am Gruseln und anderen Gefühlen an.