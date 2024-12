Viele zeigten sich überaus sportlich: Eine Frau aus Sachsen lief mehr als 55 Stunden um den Bodensee, ohne zu schlafen. In Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern reanimierten Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bunds eine Übungspuppe und holten sich somit den Weltrekord für die "längste Reanimation (Staffel)". In Wörth am Rhein in Rheinland-Pfalz reihte sich auf einer Länge von 1,6 Kilometern Fahrrad an Fahrrad und bildete somit "längste statische Fahrrad-Schlange".