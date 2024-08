Die Zella-Mehliser und Benshäuser gehen in den Sommermonaten gerne in ihren Freibädern schwimmen. Sowohl in der Kernstadt als auch im Ortsteil. Dieses Freizeitverhalten wurde mit der Neuauflage des Sport- und Spielstättenleitplanes (SSLP) schwarz auf weiß bescheinigt. Und auch wenn das für die Stadtverwaltung wichtige Planungspapier an der Stelle eine Übererfüllung der Aufgaben aufzeigt, „so erfüllen wir diese Wünsche gerne“, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin Annika Ansorg und gibt klar das Bekenntnis der Stadt zu den beiden Freibädern wieder: „Wir möchten beide Bäder erhalten, wenn die Personal- und Unterhaltungskosten im Haushalt darstellbar sind und die Eintrittspreise moderat bleiben“.