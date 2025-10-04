Freizeit in Sonneberg: Ferienspaß im Spielzeugmuseum

Unter dem Motto Spiel, Spaß und Kreativität können im Spielzeugmuseum kleine und große Besucher in die Welt des Spielzeugs eintauchen und selbst aktiv werden.
Das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg verwandelt sich in den Thüringer Herbstferien 2025 in eine große Kreativwerkstatt.
Die Museumsleitung hat eine Reihe spannender Workshops vorbereitet, die die lange Tradition der Sonneberger Spielwarenindustrie aufgreifen und gleichzeitig moderne Themen bedienen. Die Veranstaltungen finden im Zeitraum der Thüringer Herbstferien statt, wobei die offenen Workshops in der Regel jeweils von 13:00 bis 16:00 Uhr angeboten werden. Für die Materialien wird ein kleiner Kostenbeitrag zusätzlich zum regulären Eintritt erhoben.
Das Programm
Besonders hervorzuheben sind die thematisch vielfältigen Angebote, die zum Mitmachen einladen:
•Workshop mit PIKO (7. Oktober): Ein Höhepunkt für alle Technik- und Eisenbahnfans ist der Workshop in Zusammenarbeit mit dem Modellbahnhersteller PIKO, der die Herzen von Grundschulkindern und älteren Geschwistern höherschlagen lässt.
•Plüschtiere stopfen mit „Plüti“ (8. und 16. Oktober): Ein echtes Stück Sonneberger Geschichte wird lebendig. Unter Anleitung von Hartmut Volkmar, dem ehemaligen Geschäftsführer der Firma Plüti, können die Teilnehmer ihr eigenes, kuscheliges Plüschtier anfertigen. Jedes Tier erhält ein rotes Filzherz als besondere Note. Der Kostenbeitrag für dieses kreative Erlebnis beträgt 15,00 Euro (zzgl. Eintritt).
•Gestalte deine Dinowelt (9. Oktober): Dinosaurier faszinieren seit ihrer Entdeckung. Im Workshop wird eine kleine Dinowelt gestaltet, wobei originalgetreue Dino-Figuren aus den 1990er Jahren zum Einsatz kommen – eine kreative Zeitreise für alle Dino-Enthusiasten (Kostenbeitrag 4,00 Euro zzgl. Eintritt).
•Herbstwerkstatt (14. Oktober): Hier dreht sich alles um herbstliche Dekoration. Der Workshop erinnert an die Zeit, als die Thüringer Spielwarenindustrie Dekorationsartikel – oft mit Kürbissen und Pilzen – für Halloween und Thanksgiving in die USA lieferte (Kostenbeitrag 4,00 Euro zzgl. Eintritt).
•Scherenspielzeug für Halloween (15. Oktober): Passend zur Gruselsaison können die Teilnehmer Scherenspielzeug mit einer Figur aus Stoff herstellen. Scherenspielzeug, bei dem Figuren durch ein Scherengitter beweglich werden, gehört zu den ersten Sonneberger Spielwaren – ideal, um an Halloween für Überraschung zu sorgen (Kostenbeitrag 4,00 Euro zzgl. Eintritt).