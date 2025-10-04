Freizeit in Sonneberg: Ferienspaß im Spielzeugmuseum

Die Museumsleitung hat eine Reihe spannender Workshops vorbereitet, die die lange Tradition der Sonneberger Spielwarenindustrie aufgreifen und gleichzeitig moderne Themen bedienen. Die Veranstaltungen finden im Zeitraum der Thüringer Herbstferien statt, wobei die offenen Workshops in der Regel jeweils von 13:00 bis 16:00 Uhr angeboten werden. Für die Materialien wird ein kleiner Kostenbeitrag zusätzlich zum regulären Eintritt erhoben.