Seit Freitagabend und noch bis Sonntag kann man sich auf dem Sonneberger Bahnhofsplatz den Magen füllen mit internationalen Spezialitäten aus fahrenden Küchen, so genanntem Street Food. DJs und regionale Künstler sowie ein Kinderprogramm mit Hüpfburgen, Kinderschminken und Henna-Tattoos gibt es ebenfalls. An Wetterschutz haben die Veranstalter gedacht. Geöffnet ist das Street Food Festival Samstag von 12 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr. An diesem Wochenende lädt auch der Gründer Kerwaverein zum Frühlingsfest vor das Alte Rathaus in die obere Stadt ein. Am Samstag warten ab 14 Uhr Kuchen, Bratwürste, Steaks und andere Schmankerln auf Hungrige. Ab 18 Uhr spielt Jojozeit zum Tanz in den Frühling auf. Am Sonntag ab 10 Uhr gibt es einen musikalischen Frühschoppen mit DJ Andre. Er begleitet auch durch den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Für die Jüngsten hat der Verein einige Überraschungen. An Marktständen mit Keramik, Handarbeiten, Lederwaren kann man Sachen zum Dekorieren oder Verschenken finden. Die Festivalveranstalter und der Gründer Kerwa Verein hoffen auf viele Besucher.