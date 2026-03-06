Freizeit Immer mehr Frauen entdecken Angeln für sich

Das passt zu Erfahrungen regionaler Vereine, die von zunehmenden Anfragen junger Frauen berichten – oft sind sie Ende 20, Anfang 30, viele mitten im Job oder im Studium. In Online-Gruppen wie "Frauen mit Biss, gehen Angeln" oder "Girlsfishing Germany" schließen sie sich zusammen.

Angelwelt stellt sich um

Gerade Plattformen wie Instagram tragen dazu bei, dass sich Frauen untereinander vernetzen, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig ermutigen. Ihre Community bestehe längst nicht mehr ausschließlich aus Männern, berichtet Kijewski. Die Frauenquote sei deutlich gestiegen.

Zudem animiere die Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken weitere Frauen, das Hobby auszuprobieren. "Wenn man online sieht, dass andere Frauen angeln, wirkt der Einstieg weniger wie ein Sprung in fremdes Terrain", sagt Kijewski. Und für die Branche sei der Trend mehr als eine nette Randnotiz. Denn wer einen Angelschein macht, kauft auch Ausrüstung, bucht Guidings oder fährt auf Angelreisen. "Die Angelwelt ist wirklich auf einem richtig guten Weg."