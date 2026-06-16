Freizeit im Sommer: Fast alle Badeseen in Bayern mit sehr guter Wasserqualität

München/Kopenhagen (dpa/lby) - Die Badeseen in Bayern haben mit Blick auf gesundheitsgefährdende Bakterien nahezu alle eine gute oder sogar ausgezeichnete Wasserqualität. Lediglich eine Badestelle wurde als mangelhaft bewertet, drei als ausreichend. Dies teilte die Europäische Umweltagentur EEA in Kopenhagen unter Verweis auf Daten der Bundesanstalt für Gewässerkunde aus dem Vorjahr mit. Die EU-Behörde hatte für ihre jährliche Analyse Daten zu mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten sowie Albanien und der Schweiz ausgewertet.