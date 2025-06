An Badeseen sind Retter von DLRG oder der zum Bayerischen Roten Kreuz (BRK) gehörenden Wasserwacht in der Regel bis Mitte September präsent - je nach Wetterlage. Die Standpunkte seien ausgeschildert oder mit Fahnen gekennzeichnet. Wer außerhalb der gesicherten Bereiche, zum Beispiel beim Bootfahren auf Isar oder Donau, in Not gerät, bekomme Hilfe von den Schnell-Einsatzgruppen - diese würden über die Rettungsnummer 112 alarmiert.