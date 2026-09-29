Nicht Erd-, sondern richtige Äpfel stehen gemeinsam mit Birnen, Zwetschen und Co. im Mittelpunkt der Streuobstwochen im Spessart. Bei der Aktion, die nach Angaben von Hessen Tourismus bis zum Ende der Herbstferien läuft, gibt es Wanderungen und Radtouren entlang von Streuobstwiesen, Hoffeste sowie Möglichkeiten, eigene Äpfel zu keltern. Auch bei teilnehmenden Erzeugerbetrieben, Gaststätten und Brennereien steht das Streuobst im Mittelpunkt.

Volksfest mit Wurzeln im 9. Jahrhundert

Vom 12. bis 19. Oktober wird in Bad Hersfeld das Lullusfest gefeiert. Nach Angaben der Stadt ist es das älteste Volksfest Deutschlands. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 852 zurück. Benannt ist das Fest nach dem Mainzer Erzbischof Lullus, dem Gründer der Stadt.

Unter dem Schlachtruf "Enner, zwoon, dräi - Bruder Lolls" wird am "Lollsmontag" (12. Oktober) um 12.00 Uhr das Lullusfeuer angezündet, der Höhepunkt des Festes. Das "Fierche", wie die Einheimischen sagen, gilt als Symbol der historischen "Lullusfreiheit" - jener Zeit, in der die Bürger einst von Abgaben befreit waren. Nach dem Entzünden des Lullusfeuers zieht ein Festumzug durch die Innenstadt. Abgerundet wird das Fest von zahlreichen Fahrgeschäften und Buden.